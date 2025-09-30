По данным исследования объединенной компании, с возрастом ребенка растет и время, проводимое им в сети, что увеличивает риски столкновения с угрозами

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Каждый пятый ребенок от 5 до 17 лет в России сталкивался с мошенничеством в интернете, сказано в исследовании объединенной компании Wildberries и Russ, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Каждый пятый ребенок (18%) в возрасте от 5 до 17 лет становился жертвой мошенников или попадал в опасные ситуации в интернете", - сказано в сообщении.

По данным исследования, с возрастом ребенка растет и время, проводимое им в сети, что увеличивает риски столкновения с угрозами. Так, среди детей 5-7 лет с мошенничеством сталкивались 5%, при этом среди подростков 14-17 лет - 26%. Главной площадкой для киберугроз стали социальные сети и мессенджеры- здесь происходит 66% всех опасных инцидентов. На втором месте по риску находятся онлайн-игры (31%).

Наиболее распространенным видом мошенничества, с которым столкнулись дети, стали мошеннические конкурсы, выигрыш в "лотерее" и фейковые розыгрыши от имени знаменитостей. На их долю пришлось более половины зафиксированных случаев. Около 30% респондентов сообщили о мошенничестве, связанном с вредоносным программным обеспечением (вирусами и др.) и предложениями "легкого заработка", например, за написание оплачиваемых отзывов на товары, сказано в исследовании.

При этом более половины опрошенных родителей воспринимают маркетплейсы как одну из самых безопасных цифровых сред для их детей, отметили эксперты.

Об опросе

Опрос проводился в сентябре 2025 года среди покупателей маркетплейса, указавших наличие детей. В исследовании приняли участие более 2 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет.