Спокойствие, рассудительность и решительные действия президента ведут страну к развитию и становлению, к самостоятельности, отметил Герой РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Герой России Владислав Головин, также известный под позывным Струна, рассказал в интервью ТАСС, что считает президента России Владимира Путина примером для подражания.

"Я считаю, что для каждого примером для подражания должен стать наш президент. Потому что его спокойствие, рассудительность, действия решительные, которые ведут нашу страну к развитию и становлению, к самостоятельности, позволяют нам ориентироваться на уверенное будущее", - сказал Струна.

По его словам, конечно, для каждого мальчишки, примером также должен стать отец, а для каждого военнослужащего - командир.