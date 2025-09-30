Пушилин назвал ДНР результатом единства жителей региона и поддержки России

Глава региона отметил, что три года назад была восстановлена историческая справедливость

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Восстановление городов, строительство дорог, открытие школ и больниц - это все результат единства жителей ДНР и братской поддержки со стороны всей России. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем обращении, посвященном трехлетию воссоединения региона с Россией.

"Ровно три года назад была восстановлена историческая справедливость - Донбасс вновь стал частью большой и сильной страны", - написал он.

Пушилин также отметил, что сегодня Донбасс - часть великого государства, где ценят труд, уважают традиции и чтят память о прошлом.