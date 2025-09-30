Предоставление главам субъектов РФ права принимать такое решение позволит обеспечить гибкость при реализации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, отмечает Минздрав

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Законопроект о передаче функций страховых медицинских организаций территориальному фонду ОМС предусматривает защиту прав пациентов на бесплатную медпомощь. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что с 2026 года правительства регионов РФ могут получить право передавать функции медицинских страховщиков территориальным фондам ОМС в случае принятия проекта поправок к федеральному закону. Новая норма, как отмечают в страховых компаниях, создает риски коррупции в системе ОМС и лишает их возможности защищать интересы пациентов.

"В случае принятия высшим должностным лицом субъекта решения о передаче функций страховых медицинских организаций территориальному фонду ОМС будет в полной мере обеспечена реализация прав граждан на бесплатную медицинскую помощь. Механизмы защиты таких прав законопроектом предусмотрены", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что предоставление главам субъектов РФ права принимать такое решение позволит обеспечить гибкость при реализации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования.