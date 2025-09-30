На федеральном уровне такая мера пока не принималась

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Несколько регионов России предусмотрели выплаты и другие меры поддержки пенсионерам к Дню пожилого человека 1 октября, на федеральном уровне такая мера пока не принималась. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"К Дню пожилого человека в отдельных регионах в связи с возможностью бюджета принято решение и оказывается материальная помощь", - сказал парламентарий.

Он отметил, что в возглавляемом им комитете готовы рассмотреть инициативы об аналогичных федеральных мерах поддержки, но для этого нужно "найти источник финансирования". "Я, как председатель социального комитета, конечно, за любые дополнительные меры социальной поддержки, особенно если речь идет про наше старшее поколение", - сказал Нилов.

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября. Ранее сообщалось, что в этой дате в текущем году разного рода выплаты и прибавки ввели в Приморье, Рязанской, Челябинской и Ярославской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряде муниципальных образований в других регионах