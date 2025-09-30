Пресс-тур проекта стартовал 30 сентября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Десять журналистов ведущих российских средств массовой информации посетят Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Ставрополье в ходе пресс-тура мультимедийного проекта "Это Кавказ". Путешествие продлится четыре дня, сообщила ТАСС шеф-редактор портала "Это Кавказ" Асият Гериева.

"Десять представителей крупнейших медиаресурсов страны за четыре дня познакомятся с экономическим и туристическим потенциалом Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. В пресс-туре принимают участие журналисты изданий "Российская газета", "Известия", "Комсомольская правда", "Лента.ру", "Газета.ру", "Метро", "Афиша Daily", "Вокруг света", АТОР, Marie Claire.

Пресс-тур проекта "Это Кавказ" стартовал 30 сентября. В Кабардино-Балкарии участники побывают на самой высокогорной в стране станции канатной дороги - "Гарабаши" на Эльбрусе. В Северной Осетии журналистов познакомят с новым горнолыжным курортом "Мамисон", на Ставрополье они посетят город-курорт Пятигорск. Во время пресс-тура запланированы встречи с представителями местных властей и института развития Кавказ.РФ.

"Ежегодные пресс- и блог-туры по регионам СКФО - ключевая часть нашего мультимедийного проекта "Это Кавказ", который мы реализуем вместе с Минэкономразвития России. В тесном сотрудничестве с местными властями мы знакомим журналистов с экономическим, туристическим и инвестиционным потенциалом округа, предоставляя информацию из первых рук и давая возможность властям и бизнесу донести реальное положение дел до аудитории. Наша работа, включая деятельность РИЦ "ТАСС Кавказ" в Пятигорске, подтверждает стремление ТАСС к поддержке и плотному присутствию в регионе", прокомментировал директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников.

Информационно-познавательный мультимедийный портал ТАСС "Это Кавказ" создан 16 сентября 2015 года. За десять лет на сайте опубликовано больше 4 тыс. материалов разных жанров и свыше 50 тыс. информационных сообщений о жизни Северо-Кавказского федерального округа. Проект "Это Кавказ" ежегодно проводит туры для журналистов и блогеров по регионам Северного Кавказа.