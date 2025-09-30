На момент выполнения задач в зоне специальной военной операции Михаил Гудков был командиром бригады, напомнил Герой РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Погибшего в июле в курском приграничье генерал-майора Михаила Гудкова ставили в пример герою России Владиславу Головину во время его службы в морской пехоте. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"К сожалению, с Михаилом Евгеньевичем лично мы не были знакомы, но при распределении после Рязанского десантного училища мой сослуживец попал в 155-ю бригаду морской пехоты. На момент выполнения задач в зоне специальной военной операции Михаил Евгеньевич был командиром бригады. И когда у нас была возможность обмениваться опытом, мнениями, подсказывать друг другу, какие задачи можно было предусмотрительно выполнить, я о нем слышал только положительный отзыв. И его, как командира бригады, мой сослуживец ставил в пример, для меня же в том числе"- сказал Головин.

Гудков родился 11 января 1983 года Украинске (ДНР), в 2000-м году окончил школу и стал курсантом Новосибирского военного института. В Приморье прошел путь от командира воздушно-десантного взвода до командира десантно-штурмового батальона. Участник боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии. С 24 февраля 2022 года в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты принимал участие в специальной военной операции. В марте 2025 года Гудков получил назначение на должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России. Президент РФ Владимир Путин сообщил ему о назначении на встрече с моряками АПЛ "Архангельск". Михаил Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в курском приграничье.