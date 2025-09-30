Городские власти ранее сообщали, что 29 школ остались без питания из-за смены компании, которая занимается этим вопросом

ИРКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Питание для учащихся организованно во всех школах Иркутска, сообщили ТАСС в мэрии города.

В понедельник городские власти сообщили, что 29 школ остались без питания для учащихся из-за смены организатора питания. По информации мэрии, новый организатор питания красноярская компания "Краспит" не приступила к работам своевременно. В самой компании заявили ТАСС, что не несут ответственности за срыв организации питания и оборудование ими было принято только в понедельник.

"С утра была одна школ без питания, но после уже вышел [муниципальный] комбинат питания", - сообщил собеседник агентства, добавив, что сейчас школ, где не организовано питание нет. По информации мэрии, в 26 школах питание школьников организовано муниципальным комбинатом питания, а в трех красноярской компанией.

По информации мэрии, ранее в этих 29 школах организацией питания занимался муниципальный комбинат питания, который стал вновь победителем торгов на организацию питания. "Краспит" оспорил это решение в региональном УФАС и 26 сентября был заключен договор об организации питания в указанных общеобразовательных учреждениях.