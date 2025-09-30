Младший лейтенант выполнял задачи в Курской области в составе гвардейского десантно-штурмового полка имени Александра Невского

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России вдове и дочерям младшего лейтенанта Константина Чиркова, погибшего геройской смертью в Курской области в ноябре 2024 года. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Каждая "Золотая Звезда" - это история подвига. Но с вашим супругом - это особый случай. Штурмовая группа - там почти все были ранены, он был ранен. Он отправил штурмовую группу, убедился, что они благополучно дошли, и вызвал огонь на себя. Так решил распорядиться своей жизнью", - сказал Белоусов.

Чирков выполнял задачи в Курской области в составе гвардейского десантно-штурмового полка имени Александра Невского. На момент смерти младшему лейтенанту был 41 год. Чиркову было присвоено звание "Героя России" посмертно указом президента РФ Владимира Путина.