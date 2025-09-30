Некоторые школы и детские сады Усть-Куломского района с 23 сентября были закрыты на карантин

СЫКТЫВКАР, 30 сентября. /ТАСС/. Все заболевшие сальмонеллезом пациенты выздоровели и выписаны из стационара Усть-Куломского района Республики Коми, где были выявлены 19 случаев заболевания, некоторые школы и детские сады района с 23 сентября были закрыты на карантин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Все пациенты [после вспышки сальмонеллеза] выписаны из Усть-Куломской ЦРБ", - сказали ТАСС в Минздраве республики.

18 из 19 заболевших - это были дети, воспитанники нескольких детских садов и начального звена школы в селе Усть-Кулом. Девять детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести, остальные лечились амбулаторно.

Ранее несколько школ и детских садов в Усть-Куломском районе закрыли на карантин по сальмонеллезу. Предположительно, инфекция попала с продукцией "Благояр" Шекснинской птицефабрики, она оперативно изъята из учреждений, сообщал ТАСС глава муниципалитета Сергей Рубан.

Учебная деятельность приостановлена в школах населенных пунктов Кебанъель, Озъяг и для начального звена школы села Усть-Кулом, поскольку старшие дети не питались в школе из-за ремонта. Приостанавливалась работа детских садов в Усть-Куломе, Носиме, Озъяге и Кебанъеле, куда была поставлена продукция птицефабрики.

Проводится эпидемиологическое расследование. По информации управления Роспотребнадзора по региону, острая кишечная инфекция зарегистрирована в детских садах № 1 и № 7 "Голубок" села Усть-Кулом. В материалах от заболевших и контактных обнаружен возбудитель - Salmonella enteritidis. Приняты меры по ликвидации очага. По факту произошедшего проводятся проверки следственного управления СК РФ по региону и прокуратуры республики.