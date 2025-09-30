Зампредседателя фонда по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин отметил, что организация не только вовлекает ветеранов боевых действий в занятия адаптивным спортом, но и обеспечивает им медицинское сопровождение самого высокого уровня

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Государственный фонд "Защитники Отечества" и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запустили программу спортивно-восстановительной реабилитации для ветеранов Специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в фонде.

"Государственный фонд "Защитники Отечества" и ФМБА России активно развивают медицинское сопровождение ветеранов СВО. Одним из первых пациентов, прошедших двухнедельный курс высокотехнологичной реабилитации в Центре спортивной медицины и реабилитации им. А. И. Бурназяна ФМБА России, стал ветеран СВО из Ростовской области, участник турниров "Кубок Защитников Отечества" Владислав Тараненко", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя фонда "Защитники Отечества" по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что фонд не только вовлекает ветеранов боевых действий в занятия адаптивным спортом, но и обеспечивает им медицинское сопровождение самого высокого уровня.

В ходе диагностики врачи центра выявили, что у ветерана были мышечные проблемы, вызванные ортопедическими особенностями из-за ранения, которые после лечения удалось устранить. Для этого Владиславу помогли восстановить подвижность суставов, мягких тканей и дренажных функций правой ноги.

Также в сообщении отмечается, что с 2023 года ФМБА России совместно с фондом "Защитники Отечества" активно работает над восстановлением здоровья участников специальной военной операции. Так, на базе Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии ФМБА "Голубое" организован полный цикл комплексной поэтапной реабилитации, включающий высокотехнологичное протезирование непосредственно у постели пациента.