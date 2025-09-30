Президент подчеркнул, что ребята выдержали серьезную конкуренцию, продемонстрировали глубокие, основательные знания и командную сплоченность, став триумфаторами этой олимпиады

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил команду школьников России, участвовавших в Открытой международной астрономической олимпиаде, которая проходила на федеральной территории Сириус.

В команду вошли Николай Гамынин, Иван Пругло, Ольга Карасева, Владимир Зинин, Екатерина Чуркина и Маргарита Цветкова.

"Уважаемые Николай, Иван, Ольга, Владимир, Екатерина и Маргарита! Поздравляю вас с яркой, убедительной победой на Открытой международной астрономической олимпиаде, проходившей в Образовательном центре "Сириус". <…> Завоеванные вами медали заслуженная награда за ваш талант, упорный труд и целеустремленность. И конечно, это замечательный подарок вашим педагогам, наставникам, родителям, всем, кто поддерживал вас на пути к успеху", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что ребята выдержали серьезную конкуренцию, продемонстрировали глубокие, основательные знания и командную сплоченность, став триумфаторами этой олимпиады.

"Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", - добавил президент.

Открытая международная астрономическая олимпиада проходила на федеральной территории Сириус с 20 по 27 сентября, в ней участвовали школьники из 20 стран.