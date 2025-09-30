Работа по восстановлению части памятников истории в Курской области уже ведется

Восстановление всех поврежденных объектов пока невозможно, учитывая реалии приграничья, сообщил врио заместителя губернатора области Артем Демидов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Восстановление всех объектов культуры и истории, поврежденных в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область на данный момент невозможно, учитывая реалии приграничья, но работа на некоторых объектах, которые находятся в безопасности, уже ведется. Об этом ТАСС на площадке XXII ежегодного Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры сообщил врио заместителя губернатора области Артем Демидов.

"Учитывая реалии курского приграничья, конечно, сейчас их восстановить нереально. Сейчас утверждена уже программа в правительстве по восстановлению Курской, Белгородской и Брянской областей. Там определенные этапы предусмотрены, часть объектов, там, где безопасно, будут восстанавливаться", - сказал собеседник.

Он напомнил, что Вооруженные силы Украины за время вторжения в Курскую область нанесли ущерб 78 памятникам истории и культуры. "Мы ведем специальный реестр, он называется "Белая книга" Курской области. В него на сегодняшний день занесены 78 таких объектов. <…> И очень важно, что по решению президента [России] все пострадавшие объекты будут восстановлены", - сказал Демидов.

Съезд проходит на территории Нижегородской ярмарки.