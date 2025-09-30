"Новые люди" предложили сдавать дипломные работы в электронном формате

В условиях массового внедрения цифровых технологий большинство вузов уже обладают необходимыми техническими возможностями для приема и хранения ВКР в электронном формате, отметили авторы инициативы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Новые люди" направила обращение министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением отменить устаревшие требования по представлению выпускных квалификационных работ (ВКР) в печатном виде и на CD-дисках. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас, уважаемый Валерий Николаевич, совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки рассмотреть возможность внесения изменений в действующие нормативные акты высших учебных заведений, регламентирующие порядок сдачи выпускных квалификационных работ. Просим отменить обязательные требования к печатным экземплярам и CD дискам, закрепив право студентов подавать ВКР только в электронном виде через государственный портал "Госуслуги" или в образовательных системах вузов", - говорится в обращении.

Авторы отмечают, что требования в большинстве вузов обязывают студентов сдавать ВКР в печатном виде, а электронные копии записывать на CD-диск и передавать в бумажном конверте. "Эти требования являются анахронизмом в условиях, когда большинство современных компьютеров не оснащены оптическими приводами для CD-дисков, а цифровая передача данных стала стандартом работы во всех образовательных организациях", - написали они.

По данным Российского союза ректоров, которые приводят депутаты, в 2024 году российские вузы выпустили около 824 тыс. студентов программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. При этом, подчеркивают они, при сдаче одного экземпляра объемом 50 страниц расход бумаги исчисляется десятками миллионов листов, а при средней цене записи на CD-диск в 150 рублей общие затраты студентов превысили 120 млн рублей. "Таким образом, студенты за один год потратили не менее 120 млн рублей, только чтобы записать ВКР на CD-диски и сдать их в бумажном конверте. Кроме того, требование предоставлять CD диски создает не только излишние финансовые расходы, но и электронные отходы, которые сложно перерабатывать", - отмечается в обращении.

Парламентарии подчеркивают, что в условиях массового внедрения цифровых технологий большинство вузов уже обладают необходимыми техническими возможностями для приема и хранения ВКР только в электронной форме. По их мнению, отказ от печатных копий и CD-дисков позволит существенно сократить расход бумаги и пластика, снизить затраты студентов, а также уменьшить объемы электронных отходов. "Современные облачные хранилища обеспечивают сохранность данных, резервное копирование и защиту от несанкционированного доступа, что выгодно отличает их от физических CD дисков, которые могут потеряться или повредиться", - добавили авторы инициативы.