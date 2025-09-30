Онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Порядка 900 тыс. телемедицинских консультаций провели для детей в Московской области с начала текущего года. Формат онлайн-приема позволяет сделать медпомощь более доступной и удобной, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Наш флагман в детской телемедицине - Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, только с начала года в регионе проведено почти 900 тыс. консультаций для детей, и каждая из них - это возможность своевременно поддержать здоровье ребенка. Такой формат помогает значительно снизить нагрузку на поликлиники и сделать медицинскую помощь более доступной и удобной для семей", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "РТ Докторонлайн", региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, линию 122 или на приеме у лечащего врача.

Подчеркивается, что в Московской области телемедицинские консультации доступны как взрослому, так и детскому населению.