Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко, у матери и отца мальчика и его младшей сестры "есть особенности здоровья"

КАЛИНИНГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Семья, в которой восьмилетнему ребенку были нанесены ножевые ранения в грудь и спину 60-летним посторонним мужчиной, должна быть в постоянном поле зрения органов системы профилактики с учетом особенностей здоровья родителей детей. Об этом заявила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко, где произошел этот инцидент.

27 сентября в вечернее время 60-летний житель Багратионовского района Калининградской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой в городе Мамоново, нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее 8-летнему сыну. Ребенок прооперирован, находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

"Сейчас самое главное, чтобы все хорошо было со здоровьем ребенка. Чтобы мальчик пошел на поправку после операции. А сможет ли после выздоровления возвратиться жить в семью, это зависит от экспертной оценки соответствующих органов. В частности, только медики могут сказать, опасно ли детям находится рядом с такими родителями", - сказала Ткаченко.

Она пояснила, что "у мамы и папы восьмилетнего мальчика и его младшей сестренки есть особенности здоровья". Некоторое время родители находились на лечении (отец и сейчас в больнице), а дети - в социальном учреждении, откуда их забрала мать после выписки из медучреждения.

"Если будет принято решение, что детям с мамой хорошо, и есть необходимые жилищные условия, следует обеспечить постоянное сопровождение семьи органами системы профилактики. Школа, медработники, полиция, органы соцзащиты должны держать в поле зрения эту семью, чтобы подобное не повторилось и не произошло трагедии", - подчеркнула Ткаченко.

О состояние ребенка

В пресс-службе областного Минздрава ТАСС сообщили, что врачи по-прежнему оценивают состояние восьмилетнего мальчика, который находится в детской областной больнице, как тяжелое. "Врачи делают все возможное, но на данный момент, состояние пациента оценивают, как тяжелое", - отметили в Минздраве.

Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что в результате ножевых ран у ребенка повреждены внутренние органы, он был прооперирован. По факту нанесения ребенку ножевых ранений возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).