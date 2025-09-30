На автомобильных дорогах города за ночь было распределено 92 куб. м раствора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Первая за сезон противогололедная обработка дорог была проведена в Петербурге в связи с заморозками. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по благоустройству.

В ночь на 30 сентября на большей части территории Санкт-Петербурга отмечалась слабоотрицательная температура до минус 1-2 градусов, кроме центра города и прибрежных районов Невской губы. На центральной метеостанции города было плюс 1,5 градуса, в Кронштадте - плюс 3,7. Как сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов, характер погоды сохраняется еще на несколько дней: ночи пока будут морозные, а днем солнечный прогрев в Санкт-Петербурге - до плюс 10-12 градусов.

"Впервые в этом сезоне в связи с заморозками учреждения Комитета по благоустройству выполнили обработку опасных участков улиц противогололедными материалами. Для этой цели используется 23-процентный раствор соли в воде", - отмечается в сообщении комитета.

На автомобильных дорогах города за ночь было распределено 92 куб. м раствора, кроме того, специалисты уделили особое внимание обработке набережных, мостов и путепроводов. Как пояснили в пресс-службе, именно в этих местах ветер сильно охлаждает влагу, что может становиться причиной образования тонкой ледяной пленки.

Поскольку столбик термометра стал опускаться ниже нуля и требуется следить за состоянием проезжей части, дорожные и садово-парковые предприятия с воскресенья работают в усиленном режиме. "Спецтехника ночью дежурит на ключевых магистралях и при необходимости производит их обработку. Дорожным организациям поручено действовать по погоде", - добавили в пресс-службе.

Смена характера погоды предполагается в предстоящие выходные дни, отметил синоптик Колесов. "Антициклон начнет постепенно разрушаться, но атмосферное давление еще будет повышенным, и с юга к нам подойдут дожди. Скорее всего, это будет уже в субботу и воскресенье. Но как только прикроет облаками, стразу прекратятся ночные заморозки и потеплеет", - пояснил он.