Обнаружены параллели между петроглифами Центральной Азии и Дальнего Востока

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Археолог из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Андрей Бородовский провел исследования в урочище Сальджар (Горный Алтай), где нашел петроглифы, которые демонстрируют историческую преемственность на протяжении почти пяти тысячелетий. Также он обнаружил параллели между петроглифами Центральной Азии и Дальнего Востока, что свидетельствует об общих культурных особенностях, сообщили в пресс-службе вуза.

"Всего на западном склоне хребта Сальджар археологами выявлено несколько тысяч петроглифов, которые демонстрируют историческую преемственность на протяжении почти пяти тысячелетий. Также я обратил внимание, что имеющееся в Сальджаре изображение колесницы отличается от изображений колесниц в других урочищах Южного Алтая, относящихся в основном к эпохе бронзы (2 тысячелетие до н.э.)", - сказал Бородовский в беседе с ТАСС. Археолог представил итоги исследований на международном археологическом симпозиуме, посвященном 100-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Николая Дикова.

Особенностью изображения колесницы на петроглифах Сальджара являются два признака - во-первых, аморфность рисунка одноколесной повозки с надстройкой, а во-вторых, определенное сходство с китайскими повозками ханьского времени. Это означает, что изображение повозки на петроглифах из урочища Сальджар более позднее и относится уже к эпохе раннего железа - это первое тысячелетие до нашей эры.

Петроглифы урочища Сальджар и долины реки Пегтымель (Чукотский автономный округ) изображают похожих персонажей - маралов на Алтае и северных оленей на Чукотке и фигуры людей в грибовидных головных уборах. Археолог Бородовский отмечает, что существует несколько версий интерпретации этих фигур. Одни считают, что это просто необычная шляпа, другие - что это изображение шаманов.

"Петроглифы людей в шляпах интересны тем, что являются своеобразными культурно-хронологическими маркерами: они появляются по всей Сибири в строго определенный период времени - в эпоху бронзы или, как на Дальнем Востоке, в самом начале раннего железного века, а потом исчезают", - добавил археолог.