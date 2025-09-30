Его повредил проезд тяжеловесного транспорта

ОРЕНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Мост через реку Каргалку в Октябрьском районе Оренбургской области, где ранее был закрыт проезд, повредил проезд тяжеловесного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Причина - потеря несущей способности мостовых конструкций из-за движения тяжеловесного транспорта с многократным превышением установленных ограничений по максимальной массе. <…> В ближайшее время специалисты приступят к проведению ремонтных работ", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что альтернативный проезд транспорта на время ремонта моста возможен по федеральной автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан и региональной дороге Майорское - Белоусовка.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Оренбургской области, специалисты установили потерю несущей способности моста через реку Каргалка на 42-м км трассы Октябрьское - Комиссарово. Это стало причиной закрытия проезда.