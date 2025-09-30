В 2025 году инспекторы Московской автодорожной инспекции выявили порядка 1,7 тыс. случаев стоянки машин на зарядных станциях

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Автомобилисты стали реже оставлять машины с двигателем внутреннего сгорания на местах у зарядных станциях для электромобилей. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"Количество таких нарушений по сравнению с прошлым годом сократилось почти на 50%. Так, в 2025 году инспекторы Московской автодорожной инспекции выявили порядка 1,7 тыс. случаев стоянки машин на зарядных станциях", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В департаменте напомнили, что на площадках для зарядки электромобилей всегда установлен знак "Остановка запрещена" с дополнительной табличкой "Кроме электромобилей и подзаряжаемых гибридов". Штраф за остановку под запрещающим знаком составляет 4,5 тыс. рублей.