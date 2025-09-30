Глава республики Бату Хасиков отметил, что форум позволил выстроить диалог цивилизаций

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Проведение III Международного буддийского форума в Калмыкии показало готовность Элисты к проведению подобных масштабных международных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

"Одним из важнейших итогов форума стал качественно новый образ столицы Республики Калмыкия - город готов к проведению новых международных мероприятий и реализации глобальных проектов. Форум показал - в Калмыкии сформирована индустрия проведения мероприятий мирового уровня, включая туристическую инфраструктуру, кадровый потенциал, качественно новый облик столицы региона - Элисты", - говорится в сообщении.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, в свою очередь, подчеркнул, что форум позволил выстроить диалог цивилизаций, "основанный на уважении к традиционным ценностям каждого народа". "Для нас цифра "три" глубоко символична. Она напоминает о трех основах - "Трех драгоценностях": Будда - Основатель, Дхарма - священное Учение и Сангха - сообщество единомышленников. Этот путь и привел тысячи людей из разных уголков нашей планеты в Элисту. <…> Уверен, форум вдохновит поколения, оставит значимый след в истории Калмыкии, России и всего мира", - приводятся его слова в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что благодаря комплексному подходу к подготовке мероприятия в городе провели капитальный ремонт 10 дорог, повысили благоустройство 10 объектов городской инфраструктуры, на 140% увеличили количество камер видеонаблюдения и установили 31 светофорный объект. К событию также заключили 48 муниципальных контрактов и провели ремонт храмовых комплексов города - Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" и религиозных сооружений других конфессий.

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходил с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме приняли участие делегации 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступили правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.