В поездки по РФ за два года отправились 12 тыс. жителей Донбасса и Новороссии

Речь идет о поездках в рамках программы Росмолодежи "Больше чем путешествие"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 12 тыс. жителей Донбасса и Новороссии отправились в поездки по России за два года в рамках программы Росмолодежи "Больше чем путешествие". Об этом заявила генеральный директор одноименной организации Олеся Тетерина в День воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.

"Цель программы "Больше чем путешествие" - помочь молодежи знать, любить и гордиться Россией, предоставляя возможность совершать познавательные поездки и помогать осмысленно воспринимать прошлое, формировать настоящее и строить будущее. За два года реализации спецпроекта "Новые горизонты" в поездки отправилось более 12 тысяч жителей исторических регионов. Мы получаем много теплых, положительных отзывов от участников и будем и дальше поддерживать ребят", - сказала Тетерина, слова которой приводит пресс-служба программы.

Также там заявили о старте нового проекта "Проводники смыслов. Экскурсоводы Донбасса и Новороссии", в рамках которого будут проводиться лекции, тренинги, мастер-классы и создаваться медиаконтент для более глубокого ознакомления с историей. К участию приглашаются экскурсоводы, педагоги, краеведы, музейные работники и все, кто интересуется историей, культурой Донбасса и Новороссии, а также хочет рассказать об этом всей стране. Подать заявку на участие можно до 17 октября на сайте проекта.

30 сентября в России отмечается памятная дата - День воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ДНО), Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Она была установлена 28 сентября 2023 года.