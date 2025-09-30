Столбики термометров могут показать от минус 4 до плюс 1 градуса

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус 4 градусов вновь ожидают синоптики предстоящей ночью, которая станет первой ночью октября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"На фоне небольшой облачности без осадков и при слабом ветре в Подмосковье столбики термометров могут показать от минус 4 до плюс 1 градуса", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что заморозки не исключены ночью и на территории столицы: температура воздуха может колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

Днем 1 октября метеорологи ждут в Москве до плюс 12-14 градусов, по области - до плюс 15 градусов, но при этом прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/ с.

Минувшая ночь в стала самой холодной с начала нынешней осени в Московском регионе. Так, столбики термометров на восточных окраинах Подмосковья, в поселке Черусти, опускались до минус 6,2 градуса. При этом в мегаполисе, по данным главной городской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, ночью здесь было минус 0,2 градуса. Аналогичную температуру зафиксировали и в Волоколамске.