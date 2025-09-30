Изъято более 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Ленинградской области организовала проверки на пяти складах временного хранения алкоголя и спиртосодержащей продукции по делу о массовом отравлении суррогатом в регионе.

Изъято уже более 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратурой Ленинградской области организовано проведение проверок 5 складов временного хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции. [Проверяется деятельность] юридических лиц, осуществляющих услуги по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в рамках государственного контракта с Росалкогольтабакконтролем", - говорится в сообщении.