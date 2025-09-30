С 2022 года движение организовало девять гуманитарных миссий на территории Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей, участниками которых стали более 200 человек

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. студентов на территории Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей присоединились к движению Российских студенческих отрядов (РСО) с 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе РСО.

"В Донбассе и Новороссии невероятно сильная и инициативная молодежь. Сегодня там уже открыто три региональных отделения РСО, где трудятся свыше тысячи ребят. Горжусь каждым, кто, несмотря на сложные обстоятельства, продолжает работать на благо своего региона и всей страны, проявляя настоящий патриотизм и ответственность", - цитирует пресс-служба слова председателя правления РСО, члена комитета Госдумы по охране здоровья Юлии Дрожжиной.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день на территории Донбасса и Новороссии в деятельность студенческих отрядов вовлечены более 1,2 тыс. человек. Также отмечается, что с 2022 года РСО организовали девять гуманитарных миссий в Донбасс и Новороссию, участниками которых стали более 200 человек. Студенты работали волонтерами-вожатыми в досуговых центрах и детских домах, в качестве младшего и среднего медицинского персонала Луганской республиканской клинической больницы. Кроме того, более 40 студентов РСО участвовали в восстановительных работах мемориального комплекса "Саур-Могила", по итогу которых за 90 дней комплекс был полностью реконструирован.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что в апреле 2023 года на территориях Донбасса и Новороссии было открыто три региональных отделения РСО - донецкое, луганское и запорожское. В 2024 году началась работа по формированию студенческих отрядов в Херсонской области. "С 2024 года на территории Донбасса и Новороссии проводятся межрегиональные слеты студенческих отрядов. Участники движения в Луганской Народной Республике присоединились к программе профессионального обучения, проводимого РСО. Теперь молодые люди могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии. В осенний этап обучения 2025 года к программе присоединится Донецкое региональное отделение", - добавили в пресс-службе.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значительный вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.