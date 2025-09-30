Скорость лифта составит 6 м/с

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Серпуховский лифтостроительный завод (входит в ГК "Садовое кольцо") начал испытания скоростной кабины лифта. Запуск новой модели со скоростью движения 6 м/с позволит удовлетворить растущий спрос в сегменте высотного строительства, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Сегодня предприятие выпускает лифты со скоростью от 1,0 м/с и грузоподъемностью до 2500 кг до 2,5 м/с и грузоподъемностью до 1 тыс. кг. Разработка модели со скоростью 6 м/с позволит удовлетворить растущий спрос в сегменте высотного строительства - офисных и жилых зданий высотой от 70 до 200 этажей", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора Серпуховского лифтостроительного завода Геннадия Перегудова.

В материале отмечается, что работы ведутся в рамках соглашения о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), подписанного компанией с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. НИОКР включает восемь этапов. В настоящее время предприятие вышло на четвертый этап, который предусматривает испытания первой скоростной кабины лифта, он завершится 31 декабря 2025 года.

"Проект станет важным шагом для российской лифтовой отрасли. Он позволит снизить зависимость от импортных технологий и обеспечить высокую степень локализации производства. Это, в свою очередь, сократит сроки поставок и обслуживания, а также позволит адаптировать оборудование к климатическим и нормативным условиям России", - добавил Перегудов.

В министерстве напомнили, что подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона.