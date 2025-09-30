В Москве пострадавший от пожара приют для собак находится на грани закрытия

Приют снесут в связи со строительством на его месте магистрали

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Пострадавший от пожара московский приют для собак и кошек на улице Зорге находится на грани расформирования, сохранить его может переезд в другое место. Об этом ТАСС сообщила волонтер приюта Юлия Кудрявцева.

Пожар в приюте произошел в ночь на 28 сентября. Его жертвами стали 13 собак. В общей сложности сейчас там содержится 145 животных. Кошек после инцидента перевезли в другое место, им подыскивают хозяев.

"Наше желание, конечно, сохранить приют и дальше оказывать всю возможную помощь безнадзорным животным, - сказала Кудрявцева. - Но, к сожалению, скорее всего, приют будет расформирован. Но это решают не волонтеры - этот вопрос решает префект".

Волонтер уточнила, что приют будет снесен в связи со строительством на его месте магистрали. "Дорога в любом случае будет строиться, мы на отсутствие строительства дороги никак не влияем, - отметила она. - Вопрос другой. Может ли нам, допустим, префектура предложить какое-то другое решение, куда мы можем перевести наш приют, помочь нам в этом? Либо приют расформировывается. Но собаки у нас в хорошем состоянии: у нас есть определенные условия по питанию, по лечению, по уходу, по сгуливанию. Они содержатся в хороших условиях".

Кудрявцева надеется, что в случае расформирования собак удастся пристроить в частные приюты. "Мы не хотим отдавать наших подопечных в муниципальные приюты, которые не смогут им уделить того внимания, которое они получали здесь. У нас очень много старичков, собак с медицинским уходом, в муниципальном приюте они не получат схожего отношения в силу загруженности", - пояснила она, отметив, что волонтерам надо еще несколько месяцев на реализацию плана по расселению приюта в случае его расформирования.

Точная причина возгорания в приюте будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.