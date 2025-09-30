Губернатор региона Глеб Никитин также обратил внимание на то, что Нижний Новгород стал единственным муниципалитетом, реализовавшим проект прямого авиасообщения с Сухумом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Нижегородская область передала в Абхазию автомобили для создания доступной среды маломобильным гражданам, сообщил губернатор Глеб Никитин на встрече с президентом республики Бадрой Гунбой.

"В рамках реализации программы по обновлению автобусного парка Республики Абхазия в течение 2019 года нижегородской стороной в Абхазию были поставлены 62 автобуса марки ПАЗ. Буквально в начале этого месяца передали в Абхазию несколько автомобилей для создания доступной среды маломобильным гражданам. С мая текущего года у нас запущено прямое авиасообщение по маршруту Нижний Новгород - Сухум - Нижний Новгород. У нижегородцев действительно большой интерес к отдыху в Абхазии. А мы, в свою очередь, ждем наших абхазских друзей на нижегородской земле", - приводит слова Никитина его пресс-служба.

Губернатор также обратил внимание на то, что Нижний Новгород стал единственным муниципалитетом, который реализовал проект прямого авиасообщения с Сухумом. Кроме того, Никитин акцентировал внимание на развитии системы государственного управления. Так, в июле 2025 года в регионе прошел второй модуль международной образовательной программы "Команда Абхазии" по теме "Инфраструктура и благоустройство", в рамках которого Нижегородскую область посетили около 20 представителей деловых, образовательных и культурных учреждений Абхазии.

Также Никитин обсудил с Гунбой использование цифровых сервисов, вопросы кибербезопасности и пригласил на конференцию "ЦИПР-2026" - крупнейшую площадку, где формируются стратегические цели по цифровой трансформации стран.

Губернатор также отметил активное взаимодействие на уровне муниципалитетов, особо отметив взаимодействие между Нижним Новгородом и Сухумом. В рамках проведения Дней Нижнего Новгорода в Сухуме состоялся Международный фестиваль городов-побратимов с использованием технологий виртуальной реальности. В рамках проекта 14 школ Сухума оснастили комплектами VR-оборудования с доступом к образовательным трекам и специально разработанному виртуальному гиду "Мост дружбы". А ранее, в сентябре, новую VR-программу с экскурсиями по Нижнему Новгороду и столице Абхазии начали внедрять в нижегородских школах.