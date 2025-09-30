ТАСС возглавил рейтинг цитируемости в СМИ и соцсетях в августе

Количество гиперссылок в соцмедиа на агентство составило 872 096

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС возглавило рейтинг по цитируемости среди российских информагентств в СМИ и соцсетях в августе. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, в августе агентство освещало встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Также ТАСС сообщал о том, что МЧС Киргизии признало российскую альпинистку Наталью Наговицину без вести пропавшей на пике Победы", - говорится в исследовании компании.

Индекс цитируемости в СМИ у ТАСС составил 17 157,91.

ТАСС также сохранил лидерство в цитируемости агентств в социальных сетях. Наиболее цитируемыми в августе стали материалы "В России с сентября заработают критерии для изъятия заброшенных участков" и "В Госдуме рассказали, с кем нельзя будет делиться sim-картами с сентября". Количество гиперссылок в соцмедиа на ТАСС составило 872 096.

В компании уточнили, что обновили методику для рейтинга по цитируемости СМИ в соцмедиа: он рассчитывался по суммарной вовлеченности постов, в которых опубликованы ссылки на материалы СМИ, учитывалась сумма лайков, репостов и комментариев в "ВКонтакте", "Одноклассниках", Telegram и Х за период исследования.