Выплату могут оформить учителя муниципальных или государственных школ, у которых нагрузка составляет не менее 27 часов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 6 тыс. педагогов в Московской области получают компенсацию аренды жилья, за последний год число получателей меры поддержки увеличилось на 13%. Выплата до 30 тыс. рублей предусмотрена для учителей по наиболее востребованным учебным дисциплинам, сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Компенсация аренды жилья - одна из ключевых мер поддержки педагогов в Подмосковье. Сегодня ее получают более 6 тыс. учителей. В этом году размер выплаты увеличен, ежемесячно можно получать до 30 тыс. рублей, что создает дополнительные гарантии для наших педагогов", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что на компенсацию могут претендовать учителя по наиболее востребованным школьным дисциплинам (математика, русский язык и литература, физика, информатика, биология, химия), а также учителя начальных классов. Подать заявление на оказание меры поддержки необходимо на региональном портале госуслуг.

Как уточнили в министерстве, выплату могут оформить учителя муниципальных или государственных школ, у которых нагрузка составляет не менее 27 часов (25 часов для учителей начальных классов). Важным условием предоставления компенсации является отсутствие у педагога и членов его семьи в собственности жилья на территории Московской области, а также служебного жилья.

Подчеркивается, что в Подмосковье действуют и другие меры поддержки педагогов. Среди них "Социальная ипотека", выплаты за классное руководство, пособие для молодых специалистов.