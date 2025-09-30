Событие приурочено ко дню рождения исследователя

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие мемориальной доски полярнику и исследователю Арктики и Антарктики, Герою СССР и РФ, первому президенту АСПОЛ Артуру Чилингарову состоялось в поселке Тикси Республики Саха (Якутия). Событие приурочено ко дню рождения исследователя, сообщила пресс-служба Ассоциации полярников (АСПОЛ).

"В поселке Тикси состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза и России, первому президенту АСПОЛ, основателю Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" Артуру Николаевичу Чилингарову. Событие состоялось в день рождения выдающегося полярника", - говорится в сообщении.

На церемонии открытия выступили глава муниципального района "Булунский улус" Афанасий Андросов и глава поселка Наталья Султанова.

Артур Чилингаров - одна из ключевых фигур отечественной полярной науки. Доктор географических наук, член-корреспондент Российской академии наук, он внес огромный вклад в освоение Арктики и Антарктики. Его профессиональный путь связан с Тикси: в 1963 году в Арктической научно-исследовательской лаборатории, он начал свою трудовую деятельность. Здесь он работал инженером-гидрологом, научным сотрудником, где через несколько лет проявил лидерские качества, став первым секретарем Булунского райкома ВЛКСМ.

ТАСС - генеральный информационный партнер АСПОЛ.