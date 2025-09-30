В центре ведут прием акушеры-гинекологи, в том числе детский гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог и медицинский психолог

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Новый центр репродуктивного здоровья семьи открылся на базе женской консультации Дубненской больницы. В нем могут получить медицинскую помощь пары, которые столкнулись со сложностями в наступлении беременности, а также другие пациенты с проблемами репродуктивной системы, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Центр репродуктивного здоровья в Дубне стал восьмым в Подмосковье. Важно, что в одном месте пациенты могут получить весь комплекс необходимой медицинской помощи: пройти диагностику, получить консультации специалистов и назначение лечения. В центре репродуктивного здоровья в Дубне ведут прием акушеры-гинекологи, в том числе детский гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог и медицинский психолог", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что женщины и девушки-подростки также могут получить помощь и индивидуальные консультации с учетом возрастных и физиологических особенностей. Профилактика и ранее выявление заболеваний, их коррекция и лечение являются приоритетом в работе центров репродуктивного здоровья.

Уточняется, что центры репродуктивного здоровья семьи также работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском роддоме, Московском областном центре охраны материнства и детства и Раменской больнице. Медицинская помощь в центрах оказывается бесплатно в рамках полиса ОМС.