Зампред Совета безопасности поздравил с тем, что 15 лет назад был подписан закон о создании инновационного центра

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Многие не верили в необходимость создания инновационного центра "Сколково" 15 лет назад, когда он только запускался, однако в настоящее время понятно, что проект себя оправдал и стал целым высокотехнологичным городом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.

"15 лет назад, когда мы это все придумали, казалось, что задача - исключительной сложности, потому что здесь было чистое поле, отношение к проекту было разное. Кто-то говорил: "Да, здорово, что такое место у нас появляется". Кто-то говорил, что это бессмысленно, поскольку у нас уже есть много хорошего: "Зачем создаете еще что-то, лучше денег туда дайте". Сегодня мы имеем то, что имеем - целый город. Все эти годы убедили нас, что это начинание полезное", - сказал Медведев в ходе своего выступления на "Дне искусственного интеллекта" в центре.

Он поздравил присутствующих с тем, что 15 лет назад был подписан закон о создании инновационного центра. Медведев также отметил творческую и неформальную атмосферу, которая царит в центре и позволяет приезжать в него "без галстуков".