В ауле Новая Адыгея возведут детский сад по проекту КРТ

МАЙКОП, 30 сентября. /ТАСС/. Еще один современный детский сад на 280 мест будет возведен в ауле Новая Адыгея, граничащем с городом-миллионником Краснодаром, с участием инвестора в рамках договора комплексного развития территории (КРТ). Это позволит решить проблему переполненности дошкольных групп, сообщил в своем Telegram-канале глава Тахтамукайского района Адыгеи Аскер Савв.

По данным открытых источников, в ауле Новая Адыгея проживает свыше 17 тыс. человек.

"Продолжаем развитие еще одного крупного населенного пункта в Тахтамукайском районе - Новой Адыгеи. Сегодня перед школой № 29 пустое поле, но через два года здесь появится современный детский сад. Решение уже принято, контракт подписан. Дошкольное учреждение рассчитано на 280 мест, его строительство ведется с участием инвестора в рамках договора комплексного развития территории", - написал он.

Савв уточнил, что детский сад был очень нужен жителям Новой Адыгеи, и многие из них обращались как на его прямую линию, так и на прямую линию главы республики Мурата Кумпилова. Необходимые средства для возведение нового объекта получены, и подрядчик приступил к планировке участка, где возведут отвечающее всем современным требованиям дошкольное учреждение.

Строительство современного детского сада в Новой Адыгее позволит решить проблему переполненности дошкольных групп при "СШ № 27" и обеспечить жителей населенного пункта новыми дошкольными местами, отметил глава района. По его словам, система образования - одна из самых динамично развивающихся отраслей в Тахтамукайском районе. В связи с ростом количества обучающихся за последние годы в районе построено четыре школы на 3 550 мест: на 250 мест в ауле Старобжегокай, на 1 100 мест в ауле Новая Адыгея и две школы на 1 100 мест каждая в поселке Яблоновском. Также в рамках нового президентского нацпроекта "Молодежь и дети" выполнен капремонт СШ № 6 в поселке Энем.