По словам главы ведомства Тиграна Дадунца, если произведения не нацелены на разжигание ксенофобии, риторику ненависти, "они не должны считаться уголовно преследуемыми деяниями"

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Армении исходит из того, что открытая продажа в Армении книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" (признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в РФ) обусловлена свободой слова. Об этом заявил заместитель министра юстиции Армении Тигран Дадунц.

Он принял участие в обсуждении в парламенте страны предложенного оппозиционной фракцией "Армения" (Айастан) законопроекта, предусматривающего ответственность за отрицание геноцида армян. На вопрос депутата фракции Гегама Манукяна к заместителю министра, почему в книжных магазинах страны свободно продаются книга Гитлера и литература, отрицающая Холокост, и где гарантия, что завтра так же свободно не будут продаваться книги, оправдывающие геноцид армян, Дадунц подчеркнул, что это выражение свободы слова.

"Все те действия, о которых вы говорите, напрямую касаются права на свободу слова и выражения, в данном случае также и творческого выражения. И по существу, если подобные слова, подобные произведения не нацелены на разжигание ксенофобии, риторику ненависти, они не должны считаться уголовно преследуемыми деяниями", - заявил Дадунц.

Ранее оппозиционная фракция "Армения" внесла законопроект, предлагающий внести поправки в уголовный кодекс страны за публичное отрицание, одобрение, оправдание, преуменьшение опасности геноцида армян, а также геноцидов или преступлений против человечности, признанных Арменией. Законопроектом предлагается ввести крупные штрафы, установить ответственность в виде общественных работ или лишения свободы на срок до четырех лет. Кабмин и правящая фракция признали нецелесообразным принятие законопроекта, заявив, что в уголовном кодексе уже есть подобная статья.