МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около 300 участников из 60 регионов страны приехали на Всероссийский съезд школьных лесничеств в Пушкинском городском округе Подмосковья. Ребята смогут попробовать себя в профессии лесника и решить задачи по лесоустройству, лесовосстановлению, охране и защите лесов, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

"На площадке оздоровительного комплекса "Левково" в городском округе Пушкинский стартовал VIII Всероссийский съезд школьных лесничеств. На мероприятиях съезда ребята со всей страны обменяются знаниями и опытом заботы о лесе. Участие в съезде примут около 300 руководителей и воспитанников школьных лесничеств из 60 регионов страны. В их числе - представители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

В составе команд юные экологи смогут попробовать себя в профессии лесника и показать свое мастерство в решении практических задач по разным направлениям лесного хозяйства - лесоустройству, лесовосстановлению, а также охране и защите лесов. Для наставников школьных лесничеств пройдут курсы повышения квалификации.

"Каждые два года мы проводим съезд школьных лесничеств, чтобы школьники и преподаватели со всей страны могли встретиться и поделиться лучшими практиками в рамках деятельности школьных лесничеств. Такой формат способствует не только развитию движения, но также популяризации лесных профессий среди молодежи, привлечению внимания молодых поколений к вопросам сохранения и приумножения лесов", - отметил заместитель руководителя Рослесхоза Михаил Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Образовательные программы для участников съезда школьных лесничеств проведут представители подведомственных организаций Рослесхоза - Авиалесоохраны, Рослесозащиты и Рослесинфорга.