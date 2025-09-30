Эксперт Бакланов назвал план Трампа по Газе движением в правильном направлении

Инициатива президента США может открыть дорогу для решения важнейших гуманитарных проблем, считает профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа и завершению палестино-израильского конфликта является положительным шагом вперед и может открыть дорогу для решения важнейших гуманитарных проблем. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

"Если рассматривать, в какую сторону динамика может пойти, то это положительная динамика. И в принципе, несмотря на то, что ясны не все составляющие плана до конца, это движение в правильном направлении", - сказал эксперт.

"Во-первых, план предлагает решить вопрос освобождения заложников, во-вторых, он как бы задвигает самую главную цель, которую жестко настроенные правые лица в Израиле ставили - это оттеснение палестинцев, и выдвигает вперед, наоборот, гуманитарные моменты, связанные с тем, что прекращаются военные действия и будет расширена помощь и так далее. Даже уже эти первоочередные шаги, если они будут реализованы, это движение в правильном направлении, и я думаю, что эта инициатива заслуживает поддержки", - подчеркнул аналитик.

Как отметил Бакланов, позитивным сигналом является также и то, что план Трампа подразумевает под собой широкий переговорный формат. "Туда втягиваются арабские режимы, прежде всего те, с которыми у американцев хорошие отношения, но это нормально и правильно, Россия тоже за это выступает", - добавил собеседник агентства.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в Газе. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых палестинскими радикалами израильских заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

29 сентября ремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил, что поддерживает американский план по завершению военных действий. Однако он отметил, что Израиль "завершит работу самостоятельно", если ХАМАС отвергнет или будет саботировать предложение.