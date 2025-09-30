Теперь в республике будут праздновать буддийский День семьи и День ветеранов боевых действий

УЛАН-УДЭ, 30 сентября. /ТАСС/. Новые государственные праздники учреждены в Бурятии - буддийский День семьи и День ветеранов боевых действий, сообщили в пресс-службе Народного Хурала республики по итогам очередной сессии заксобрания.

"Депутаты внесли изменения в Закон Республики Бурятия "О праздничных днях и памятных датах в Республике Бурятия". В перечень добавлены День семьи и День ветеранов боевых действий, который уже получил официальный статус в 29 российских регионах", - сообщили в пресс-службе.

День ветеранов боевых действий будут отмечать 1 июля как дань уважения ветеранам и памяти всех, кто погиб, выполняя свой долг по защите Родины. Дата Дня семьи будет плавающей, определять ее будут буддийские священнослужители - по лунному календарю. Данный праздник посвящен явлению образа в горах Баргузинского района богини Янжимы - покровительницы семьи, женщин и материнства - лик божества официально признан Буддийской традиционной Сангхой России одной из пяти буддийских святынь Бурятии.

Как отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, в республике, как и в других регионах России, укрепление института семьи является важной задачей государственной политики. "Введение нового праздничного дня направлено на повышение значимости семейных ценностей и укрепление семейных связей", - сказала она.