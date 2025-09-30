Первый замглавы администрации района Ильяс Шабазов отметил, что подвиг Тимура Хатипова навсегда останется в памяти земляков

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Улица и класс в честь погибшего участника СВО Тимура Хатипова названы в дагестанском селе Калининаул. Об этом сообщает пресс-служба администрации Казбековского района.

"В селении Калининаул Казбековского района прошла церемония увековечивания памяти участника СВО Тимура Хатипова, погибшего при исполнении воинского долга. В его честь названа улица в родном селе. <…> После митинга участники церемонии переместились в Калининаульскую среднюю школу, где состоялось открытие именного кабинета и "Парты Героя" в честь Тимура Хатипова", - добавили в пресс-службе.

Выступая перед участниками митинга, первый заместитель главы администрации Казбековского района Ильяс Шабазов отметил, что подвиг Тимура навсегда останется в памяти земляков и будет передаваться из поколения в поколение.