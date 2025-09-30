Джорджо Бьянки добавил, что попытки независимых авторов выступать на общественных площадках, в частности в университетах, нередко сопровождаются протестами

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Известный итальянский журналист и режиссер-документалист Джорджо Бьянки, на протяжении многих лет освещавший происходящее на Украине и неоднократно бывавший в Донбассе, указал на серьезную проблему искажения повествования об украинском конфликте на Западе.

"У нас огромная проблема с повествованием, - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации книги американского военного эксперта Абрахама Абрамса "Фабрикация злодеяний и ее последствия. Как фейковые новости формируют мировой порядок". - Независимым журналистам очень сложно бороться с [общепринятыми] нарративами". Бьянки указал, что крупнейшие СМИ в Италии поддерживают проатлантическую линию и "англосаксонский взгляд на мир".

Он добавил, что попытки независимых авторов выступать на общественных площадках, в частности в университетах, нередко сопровождаются протестами. "Некоторые государственные учреждения находятся под контролем", - указал Бьянки.