В Курской области 13 ноября откроют мемориальную доску генералу Кириллову

КУРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорю Кириллову откроют в Курской области 13 ноября, в День войск РХБЗ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Одно из ярчайших имен бригады - Герой России, Герой Труда РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в 2017-2024 годах возглавлявший войска РХБЗ. Более десяти лет он прослужил в Курске, начиная с командира роты. <...> Договорились с командованием бригады, что 13 ноября в День войск РХБЗ откроем мемориальную доску генералу Кириллову на фасаде воинской части", - написал он.

В память о военачальнике на территории бригады уже установлен бюст. Инициатива принадлежит его вдове Светлане Кириллове, которая вместе с сыновьями также приехала на открытие. Также вместе со Светланой, военнослужащими и ветеранами бригады были высажены именные деревья в честь участников и героев СВО в новом военно-патриотическом "Парке семьи", который создан по инициативе Женсовета войск РХБЗ.

"Память о героях должна жить и после их ухода. В Курской области ведем активную работу по увековечиванию людей, защищающих нас ценой собственной жизни. Пока мы помним, они остаются с нами", - добавил глава региона.

Военнослужащим 27-й отдельной гвардейской бригады радиационной, химической и биологической защиты Московского военного округа (МВО) вручены государственные награды в Курской области, а также медали "Защитник Курской области".

Убийство генерала Кириллова произошло утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. По данным следствия, самодельное взрывное устройство было заложено в электросамокат, оставленный у подъезда жилого дома. В результате теракта погибли генерал-лейтенант Кириллов и его помощник.