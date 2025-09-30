Проект "Чистые леса Ленинградской области" стартует 1 января 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области начнут программу расчистки лесов от сухостоя и завалов с 2026 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"1 января 2026 в Ленобласти стартует пятилетняя программа "Чистые леса Ленинградской области". Цель программы - сделать системной работу по расчистке леса от сухостоя и завалов. Одновременно это добавит надежности электроснабжению", - сообщил губернатор.

Для выполнения программы планируется закупить лесохозяйственную технику в Белоруссии, в том числе компактные лесные машины для вырубки аварийных деревьев, мобильные дробилки, которые прямо в лесу превращают ветки и стволы в щепу для укрепления дорог, а также внедорожные мотоциклы для патрулирования лесов в заповедниках и популярных местах отдыха.