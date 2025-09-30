В регионе запустили в работу 750 котельных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Отопление дали во всех районах Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Отопительный сезон в полном объеме начат в Лужском, Кировском, Выборгском, а также частично в Волховском и во Всеволожском районах. Таким образом, теплом обеспечен весь регион", - рассказали в пресс-службе.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе запущены в работу все 750 котельных. Губернатор дал поручение комитету госжилнадзора обеспечить контроль за оперативной и качественной работой муниципальных образований и управляющих компаний по приему отопления в жилом фонде, своевременной отработке заявок жителей по подаче тепла.