МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Флаг России площадью более 1 300 кв. м развернули в Мелитополе на территории Министерства по молодежной политике Запорожской области, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в честь третьей годовщины воссоединения исторических субъектов с Российской Федерацией на территории министерства молодежной политики был развернут флаг Российской Федерации размером более 1 300 квадратных метров. Также сегодня у нас проходит праздничный концерт в честь этой знаменательной даты. Воссоединение Запорожской области с Российской Федерацией для нас по-настоящему праздник. Мы все очень долго ждали этого момента и радуемся этому празднику", - сказал ТАСС министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов.

В развертывании флага приняли участие представители власти Запорожской области, молодежных организаций, НКО. Также для участия в акции приехала российская певица Юлия Чичерина.

Кроме того, на территории министерства прошли активности от представителей регионов Донбасса и Новороссии, хоровод и патриотические акции.