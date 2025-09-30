По словам американского военного Абрахама Абрамса, он рассмотрел случаи распространения ложной информации для очернения противников в 10 конфликтах с 30-х годов прошлого века

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Презентация книги американского военного Абрахама Абрамса "Фабрикация злодеяний и ее последствия. Как фейковые новости формируют мировой порядок" состоялась в ТАСС.

По словам Абрамса, он рассмотрел случаи распространения ложной информации для очернения противников в 10 конфликтах с 30-х годов прошлого века. Среди упоминаемых событий, американская война во Вьетнаме, войны в Корее, Ираке, Персидском заливе, события в Ливии и Сирии. Он отметил, что в западном информпространстве из раза в раз образ противника подкреплялся сообщениями о его "жестокости". "Очень часто наблюдается одна и та же схема, когда противник изображается очень жестоким, совершающим, массовые пытки или геноцид", - сказал Абрамс, отметив, что речь идет не только об оправдании проведения военных операций, но и, например, введения экономических санкций.

В пресс-конференции, посвященной выходу книги на русском языке, приняли участие руководитель отдела стратегических направлений АНО "Диалог", эксперт Global Fact-Checking Network Тимофей Ви, журналист, член Компартии США Кристофер Хелали и генеральный директор издательства "Фортис пресс" Марина Потехина. Также в онлайн-формате в мероприятии приняли участие сам Абрамс, фотожурналист Джорджио Бьянки и российский эксперт Борис Рожин.