В пресс-службы АСИ отметили, что для регионов проведут глубокую аналитику, создадут новые маршруты и выходы на международный уровень

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Республика Бурятия и Амурская область начнут разрабатывать новые туристические продукты, в том числе для выхода на международный уровень, при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Соответствующие соглашения с регионами АСИ подписало на международной выставке-форуме в Иркутске "Интурмаркет.Байкал - 2025", сообщили в пресс-службе агентства.

"На международной выставке-форуме в Иркутске "Интурмаркет.Байкал - 2025" Агентство стратегических инициатив (АСИ) заключило соглашения с Амурской областью и Республикой Бурятия. Это даст мощный импульс для развития туризма на востоке страны. Для регионов будет проведена глубокая аналитика, созданы новые маршруты и выходы на международный уровень в рамках федеральных программ агентства", - сказано в сообщении.

В АСИ отметили, что для Амурской области акцент будет сделан на развитии трансграничного и событийного туризма. В планах - масштабная аналитическая работа по оценке туристического потенциала, формирование проектных команд и продвижение гастрономических инициатив. "Амурская область уже на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с АСИ по широкому спектру вопросов, включая развитие туристической сферы. <…> Уверена, что подписанное соглашение станет основой для нового, более успешного этапа нашего сотрудничества", - приводятся в сообщении слова министра внешних связей и туризма Амурской области Екатерины Киреевой.

По словам заместителя министра туризма Республики Бурятия Туяны Дугаровой, подписание соглашения с АСИ является для региона возможностью работы на новом уровне туристической индустрии. "Войти в число 25 регионов - пилотов программы "Открой твою Россию" - это возможность заявить о себе на мировом уровне. Мы активно работаем в команде над тем, чтобы наши уникальные маршруты стали понятными и привлекательными для гостей из-за рубежа. Это большая совместная работа, и мы благодарны АСИ за возможность стать ее частью", - цитирует ее пресс-служба АСИ.

Заместитель генерального директора - директор дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольга Захарова в свою очередь подчеркнула, что регионы Дальнего Востока и Сибири сегодня показывают высокий потенциал в развитии въездного, промышленного и гастрономического туризма. "Подписание соглашений с Амурской областью и Республикой Бурятия открывает новые возможности для продвижения создаваемых туристических продуктов, которые способны заинтересовать не только российских, но и иностранных путешественников. Важно, что мы делаем ставку на комплексный подход - от поддержки региональных инициатив до создания новых форматов сотрудничества с бизнесом и международными партнерами", - приводятся ее слова в сообщении.