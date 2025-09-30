Сумма штрафа составила 8 млн рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 8 млн рублей онлайн-библиотеку комиксов Mangalib за новые эпизоды, связанные с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлениями Таганского районного суда города Москвы общество с ограниченной ответственностью "Мангалиб" признано виновным в совершении четырех административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей по каждому из четырех административных правонарушений", - сказали в пресс-службе.

В конце августа онлайн-библиотека была оштрафована за аналогичное правонарушение на 14 млн рублей.

Mangalib - это русскоязычная онлайн-платформа и приложение для чтения комиксов в жанре манги на русском языке. У компании есть Telegram-канал с 83 тыс. подписчиков и страница во "ВКонтакте", на которую подписались более 600 тыс. человек.