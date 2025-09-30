В ЛНР после вхождения в РФ закупили более 15 тыс. единиц медоборудования

Техника представляет собой аппараты для диагностики, оборудование для операционных и необходимые приборы для стационаров

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. единиц современного медицинского оборудования закуплено и введено в эксплуатацию в медицинских учреждениях Луганской Народной Республики после вхождения региона в состав РФ в 2022 году. Техника представляет собой аппараты для диагностики, оборудование для операционных и необходимые приборы для стационаров, сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

"Результатом стало приобретение и ввод в эксплуатацию более 15 тысяч единиц современного медицинского оборудования для медицинских организаций республики. Это включает в себя высокотехнологичные аппараты для диагностики, современное оборудование для операционных, а также необходимую технику для различных отделений больниц и стационаров", - написала она.

По данным министра, программа реализуется с 2022 по 2025 год и направлена на приведение системы здравоохранения республики в соответствие со стандартами оказания медицинской помощи РФ.

Она отметила, что внедрение нового оборудования позволит повысить точность диагностики, расширить спектр проводимых исследований и процедур, а также обеспечить более эффективное и качественное лечение для жителей региона.

4 сентября в Telegram-канале администрации главы ЛНР сообщалось, что в регионе к третьей годовщине воссоединения с РФ стартовала информационная кампания "#3годавместе", в рамках которой госорганы и муниципалитеты республики рассказывают о достижениях и успехах после вхождения ЛНР в состав РФ.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября глава государства подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.