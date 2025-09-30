Он будет посвящен вопросам ядерной физики и развитию российской атомной промышленности, отмечающей 80-летие

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Участники международного фестиваля "Наука 0+", популяризирующего сферу исследований, примут участие в "Атомном квизе", который будет посвящен вопросам ядерной физики и развитию российской атомной промышленности, отмечающей 80-летие. Об этом сообщили ТАСС в дирекции проекта.

НИЯУ МИФИ в рамках фестиваля представит тематическую площадку "Ядерная вселенная", рассказывающую о ядерных и квантовых технологиях, а также о робототехнике, ИИ, бионанотехнологиях и финансовой безопасности.

"Посетителей площадки, которая будет работать в университете 12 октября, ждут научно-популярные лекции, экскурсии по научным лабораториям, где создается передовая наука, а также мастер-классы, научные состязания и шоу. Одним из событий станет "Атомный квиз" - интеллектуальное соревнование для проверки и расширения знаний в области ядерной физики и атомной отрасли", - сообщили ТАСС в дирекции фестиваля "Наука 0+".

Помимо этого, участники фестиваля в рамках экскурсий и мастер-классов познакомятся с технологиями, лежащими в основе лучевой терапии, увидят уникальные детекторы частиц и установки для создания новых материалов, применяемых в атомной энергетике и медицине, а также узнают больше о способностях ИИ распознавать звуки и изображения. Организаторы также запланировали проведение игры "Политический риск", оттачивающей дипломатические навыки участников, и познавательной игры "Квантовый щит безопасности", которая научит участников защищать свои деньги от мошенников.

"Площадка НИЯУ МИФИ на фестивале "Наука 0+" станет территорией квантовых технологий. Мы предлагаем гостям полное погружение в эту область: от фундаментальных основ до практических применений. Посетителей ждут интерактивные лекции и мастер-классы, цель которых - показать, как квантовые идеи уже сегодня трансформируют энергетику, робототехнику, связь, а также информационную и финансовую безопасность", - отметила проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна, чьи слова приводит пресс-служба проекта.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН. Юбилейный, 20-й по счету фестиваль пройдет здесь 10-12 октября и будет включать интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы.

В этом году количество площадок, которые будут работать в Москве, превысит 100 локаций. Главная тема фестиваля в 2025 году - "Твоя квантовая Вселенная" - соответствует объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий. Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и "Эн+". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки".

