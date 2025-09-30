Движение перекрывали также на 51 и 43 км внутренней стороны дороги

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Несколько съездов на МКАД закрывали для движения автомобилей в западной части автодороги. Об этом сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение закрыто на съезде с улицы Генерала Дорохова на МКАД, на съезд с Сколковского шоссе на МКАД, на внутренней стороне МКАД, 51 км, на внутренней стороне МКАД, 43 км", - говорилось в сообщении.

Водителей просили быть внимательными и планировать маршрут заранее.

Позже сообщили о возобновлении движения автомобилей.

В новость внесены изменения (17:50 мск) - добавлена информация о возобновлении движения автомобилей.